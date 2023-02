Alec Baldwin im "Rust"-Prozess: Er verlangt den Ausschuss einer Staatsanwältin

*** Update vom 08.02.2023: US-Filmstar Alec Baldwin (64) hat die Disqualifizierung einer Staatsanwältin im "Rust"-Prozess in New Mexico beantragt. Seine Anwälte fordern, dass Andrea Reeb zurücktreten muss, nachdem sie im November in das Repräsentantenhaus des Bundesstaates gewählt wurde.

Wie die "New York Post" weiter meldet, argumentieren Baldwins Anwälte in einem am Dienstag eingereichten Antrag, dass Reed ihr Amt nicht weiter ausüben dürfe, da das Gesetz des Bundesstaates New Mexico es verbiete, dass ein Abgeordneter gleichzeitig Staatsanwalt sei. "Abgeordnete Reed ist daher entweder die Exekutive oder die Judikative, und ihr Dienst als Staatsanwältin ist verfassungswidrig", schrieben die Anwälte in ihrem Antrag. "Sie muss disqualifiziert werden." ***