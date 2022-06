Gegen Filmemacher Woody Allen (86) stehen seit vielen Jahren Missbrauchsvorwürfe im Raum. Alec Baldwin (64) will sich davon offenbar nicht abschrecken lassen. Der Schauspieler wird die Regie-Legende am Dienstag, den 28. Juni, live auf Instagram interviewen.

"Ich bin ganz offensichtlich jemand, der seine eigenen Überzeugungen hat"

Baldwin kündigte das Interview mit einem Video auf Instagram an. Darin hält er das Cover von Woody Allens neuem Buch "Zero Gravity" in die Kamera und wiederholt mehrmals den Termin des Gesprächs: Dienstag, 28. Juni, um 10:30 Eastern Time (bei uns 16:30 Uhr).