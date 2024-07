Die 38-Jährige spricht mit dem Modeblatt, das erste Auszüge des Babybauch-Shootings in den sozialen Medien teilt, über ihre Schwangerschaft, die sie sechs Monate lang versteckt hat. Stolz zeigt die Schauspielerin, die in der Sky-Serie "The White Lotus" an der Seite von "American Pie"-Star Jennifer Coolidge (62) brillierte, ihren Bauch in alltäglichen Situationen wie beim Teetrinken am Morgen in Wollsocken und dem Businesshemd des Mannes.