Alexis Bledel und Vincent Kartheiser haben Scheidung eingereicht

"Gilmore Girls"-Star Alexis Bledel (40) und "Mad Men"-Schauspieler Vincent Kartheiser (43) lassen sich scheiden. Wie ein Vertreter der Schauspielerin dem "People"-Magazin bestätigt hat, reichte Kartheiser bereits am 10. August die Scheidungspapiere sein.

Bledel und Kartheiser haben sich 2012 am Set von "Mad Men" kennengelernt, wo er die Rolle des Pete Campbell spielte. Bledel kam in der fünften Staffel als Beth Dawes dazu und hatte eine Affäre mit seinem Charakter. Kurz darauf wurden die beiden Schauspieler in der Öffentlichkeit gesehen, wie sie sich küssten. 2014 heirateten die beiden, 2015 bekamen sie ein gemeinsames Kind.