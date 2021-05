Bereits fünf Jahre ist es her, dass Netflix die "Gilmore Girls" in einem vierteiligen Special wieder auf die Bildschirme brachte. Das Ende ließ die Frage offen, von wem Rory (Alexis Bledel) nun ein Baby erwartet – und immer noch fragen sich Fans, mit wem die werdende Mutter schlussendlich zusammenkommt.

Logan Huntzberger (Matt Czuchry), Dean Forester (Jared Padalecki) und Rorys One-Night-Stand Wookie könnten der Vater des Ungeborenen sein. Obwohl Jess Mariano (Milo Ventimiglia) laut den Handlungssträngen in "Gilmore Girls: Ein neues Jahr" nicht der Vater des Babys sein kann, steht auch er als Fan-Liebling weiterhin hoch im Kurs.

Rory-Darstellerin Alexis Bledel antwortete nun in einem Interview mit Andy Cohen bei "Watch What Happens Live" auf die Frage, wen sie sich an Rory Gilmores Seite gewünscht hätte.