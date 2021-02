"Love Story"-Stars MacGraw und O'Neal auf "Walk of Fame" verewigt

Die Ehrung erfolgte kurz vor dem Valentinstag am 14. Februar, anlässlich des 50. Jubiläums des Filmklassikers, der im Dezember 1970 in den USA Premiere feierte. Die Romanze zwischen dem Harvard-Studenten Oliver (O'Neal) aus reichem Haus, der die schöne, aber unstandesgemäß arme Jenny (MacGraw) gegen den Willen seines Vaters heiratet, und sie am Ende an Krebs verliert, rührte Millionen Kinogänger zu Tränen.

Das Melodrama von Regisseur Arthur Hiller erhielt sieben Oscar-Nominierungen, auch für die beiden Hauptdarsteller.