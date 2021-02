Hollywood-Wahrzeichen zu "Hollyboob" abgeändert

Eines der bekanntesten Wahrzeichen von Los Angeles, der "HOLLYWOOD"-Schriftzug in den Bergen über der Filmmetropole, ist kurzzeitig zu "HOLLYBOOB" geworden. Unbekannte drangen am 1. Feber in dem steilen Gelände bis zu dem großen Schriftzug vor und verwandelten mit Planen den Buchstaben W in ein B und das D am Ende in ein weiteres B, wie Fotos zeigen. "Boob" ist das englische Wort für Brust.