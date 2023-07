Anführer bekam 120 Jahre Haft

Die NXIVM-Gruppe war von Keith Raniere (62) 1998 gegründet worden. Sie hatte ihren Sitz in Albany und beschrieb sich als eine Selbsthilfeorganisation. 2017 hatte die "New York Times" enthüllt, was sich hinter den Kulissen abspielte: Zwischen Januar 2016 und Juni 2017 sollen Frauen in einer geheimen Untergruppe der Organisation gebrandmarkt und zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sein.

Raniere war im Jahr 2020 zu 120 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Später wurde festgelegt, dass er seinen Opfern 3,46 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 3,2 Millionen Euro, zahlen muss.