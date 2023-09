Michael Wendler meldete sich bei Oliver Pocher

"Welcome to My Life", entgegnet Oliver, der deutlich mehr Erfahrung mit schlechter Presse hat. "Da muss man halt drüberstehen, was schwer ist, weil komplett Deutschland sich ein Bild macht und meint, seinen Senf dazugeben zu müssen."

Sie sei wegen der Trennung "fies beleidigt" worden, habe aber auch nette Nachrichten bekommen, erzählt Amira Pocher weiter. Auch ihren Noch-Mann haben aufmunternde Worte erreicht - auch von einem weiteren alten Rivalen. Michael Wendler (51) hat sich gemeldet. Oliver Pochers Antwort zum umstrittenen Schlagersänger: "Dass meine Beziehung vor deiner Beziehung kaputtgeht? Respekt".

Die nächste Folge werden die Pochers vor Publikum aufnehmen. Oliver verspricht eher scherzhaft, dann richtig auspacken zu wollen. Amira und Oliver Pocher lernten sich 2016 kennen, heirateten drei Jahre später. Ihre Söhne kamen 2019 und 2020 zur Welt.