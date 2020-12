Amy Adams antwortet "Hillbilly Elegie"-Kritikern

Universelle Themen

Viele Kritiken adressierten die politische Verantwortungslosigkeit der Macher. In einem Interview mit NME sprach die 46-jährige Darstellerin erstmals über die negativen Reaktionen der Presse. "Ich denke, die Themen des Films sind universell. Es geht um Generationenkonflikte und um den Weg, den man hinter sich hat, der einem zeigt, wohin man gehen kann und wer man sein will. Ich denke, die Universalität der Themen geht weit über Politik hinaus. Ich würde aber nicht sagen wollen, was Kritiker schreiben sollen und was nicht. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung“ so Adams. Die gebürtige Italienerin wurde bereits sechs Mal für den Oscar nominiert und hat es vor allem durch ihre ungewöhnliche Rollenauswahl geschafft, sich von einer beliebten Nebendarstellerin zu einer der gefragtesten Hauptdarstellerinnen in Hollywood zu entwickeln.