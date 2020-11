"Hillbilly Elegie" auf Netflix: Der peinliche Versuch Trumps Erfolg zu erklären

Zwischen zwei Welten

Die Geschichte von Vance wird im neuen Netflix-Film in zwei Zeitebenen erzählt: Während er als Teenager im Jahr 1999 mit familiären Problemen zu kämpfen hat und droht in die Kriminalität abzurutschen, sitzt er 15 Jahre später als Yale-Absolvent bei einem schicken Abendessen mit potenziellen Arbeitgebern. Obwohl der Junge seine kaputten Familienverhältnissen und das soziale Umfeld hinter sich gelassen hat, fällt es dem Mann dennoch schwer, in seiner neuen Umgebung wirklich Fuß zu fassen. Er kann weder den Namen des französischen Weins aussprechen, noch weiß er ,was er mit den ganzen Gabeln neben seinem Teller machen soll. Ein Anruf seiner Schwester holt ihn aus dem Dilemma, nur um ihn gleich ins nächste zu stürzen: Seine drogenabhängige Mutter ist wieder rückfällig geworden. J.D. steigt also in sein Auto und macht sich auf den Weg in seine alte Heimat, um dort nach seiner Mutter zu schauen und nach seiner eigenen Identität zu suchen.