"And Just Like That": Chris Noth nach Vorwürfen rausgeschnitten

Im Dezember erhoben mehrere Frauen schwere Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Schauspieler Chris Noth. Die Fälle werden zurzeit untersucht und es kam bisher zu keiner offiziellen Anklage. Noth betonte unterdessen, dass es sich um einvernehmliche Begegnungen handelte.

Für Noth gibt es bereits berufliche Konsequenzen: Er verlor seine Rolle in "The Equalizer" und wurde aus dem Finale des "SATC"-Revivals "And Just Like That" geschnitten.

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zu "And Just Like That".