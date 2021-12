"And Just Like That": Hätte Tod in Folge 1 verhindert werden können?

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zu den ersten beiden Folgen von "And Just Like That", die am 9. Dezember auf Sky gestartet sind.

Das heiß ersehnte "SATC"-Revival "And Just Like That" sorgte schon mit der ersten Folge für einen echten Schocker: John James Preston (Chris Noth), auch "Mr. Big" genannt, stirbt an den Folgen eines Herzinfarktes, den er nach einem Spinning-Kurs erleidet.

Er gleitet während des Infarktes in der Dusche zu Boden, neben ihm liegt im Wasser sein Handy und es scheint, als wäre er der Situation hilflos ausgeliefert – zu diesem Zeitpunkt ist er nämlich alleine in der Wohnung von ihm und Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Als Carrie wenig später nach Hause kommt, findet sie ihren Ehemann am Boden liegend vor, eilt zu ihm und schreit verzweifelt seinen Namen. Fans kommen nicht umhin, sich zu fragen, ob ihn Carrie vielleicht retten hätte können, wenn sie sofort den Notruf gewählt hätte.

Gegenüber "EOnline" erklärte Kardiologe Dr. Roy, ob der Tod durch sofortiges Handeln seiner Frau Carrie vermeidbar gewesen sei.