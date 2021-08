"And Just Like That": Diese Stars sind im "SATC"-Serien-Revival

Die Dreharbeiten für die "Sex and the City"-Neuauflage mit dem Serientitel "And Just Like That..." sind im Juli bereits angelaufen - doch die Starbesetzung wächst weiter an.

Nun stoßen auch der britische Schauspieler LeRoy McClain ("The Marvelous Mrs. Maisel") und sein US-Kollege Christopher Jackson ("Hamilton", "In The Heights") zu dem Cast. "Das wird Spaß machen", schrieb McClain am Mittwoch auf Instagram nach der Rollen-Bekanntgabe des Senders HBO Max.