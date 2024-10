Am Wochenende verriet Tomas in den Kommentaren eines Instagram-Posts, dass sie sich schon "vor Monaten" getrennt haben. Ein Fan hatte Tomas gefragt, ob sie "immer noch mit Andrew Garfield zusammen sei" und ihr gesagt, sie solle "ihm bitte sagen, dass ich ein Fan von ihm bin". Tomas antwortete: "Wir haben uns vor Monaten getrennt, aber ich bin sicher, dass er sich freut zu wissen, dass er geliebt wird."

Wie das "People"-Magazin weiter berichtet , war Garfield in den 2010er Jahren bereits mit seiner "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro"-Kollegin (2014) Emma Stone (35) liiert. Ende 2021 bis 2022 soll er demnach eine Beziehung mit Model Alyssa Miller (35) geführt haben.

In einem neuen Interview mit "Esquire" , das am 2. Oktober 2024 veröffentlicht wurde, machte Garfield noch einmal deutlich, dass er kein Interesse daran hat, Details aus seinem Privatleben und seinen romantischen Beziehungen mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Ich habe noch nie mit jemandem über mein Privatleben gesprochen oder es bestätigt oder geleugnet, und das werde ich auch nie tun", sagte er dem Magazin.

Bestätigt hat Andrew Garfield diese Liaison allerdings nie. Denn er ist sehr zurückhaltend, was seine romantischen Beziehungen angeht. Im Jahr 2021 sagte er "Bustle" , dass er sein Liebesleben bewusst privat hält. "Ich stehe nicht so sehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit, weil ich es für mich so eingerichtet habe", sagte er damals. "Für meine Arbeit habe ich kein Problem damit, aber ansonsten kämpfe ich für mein Recht auf ein privates, persönliches Leben. Mein Recht, gewöhnlich zu sein. Mein Recht, ein Chaot zu sein. Mein Recht, traurig zu sein. Mein Recht zu verlieren, es falsch zu machen, dumm zu sein, ein Mensch zu sein."

Sie möchte nicht "die Freundin von" sein

In einem Interview mit der "Sunday Times" vom Juli 2024 äußerte sich Tomas über die "frauenfeindliche Natur" des öffentlichen Interesses an ihrer Beziehung zu Garfield. "Es ist frustrierend, dass eine Frau, egal wie erfolgreich oder einflussreich sie ist, immer interessanter ist, wenn sie in einer Beziehung mit einem Mann ist", sagte sie. "Ich möchte nicht im Schatten von irgendjemandem stehen."

Tomas sprach auch über die Aufmerksamkeit, die ihr von Paparazzi zuteil wird, und fügte hinzu: "Sie machen vielleicht 150 Fotos, und dann wählen sie die vier aus, auf denen du am schlechtesten aussiehst." Vielleicht noch frustrierender sei das "frauenfeindliche" Interesse an ihr als Garfields Freundin, das sich in "Kritik am Aussehen einer Frau" und "an ihrer Arbeit" äußere, sagte sie dem britischen Blatt.