Andrew Garfield: Deshalb verzichtete er sechs Monate lang auf Sex

Andrew Garfield ist einer der talentiertesten Schauspieler unserer Zeit. Seine ersten Erfolge feierte er 2008 mit dem Drama "Boy A", wo er einen jungen Straftäter spielt, der versucht seinen Weg zurück in die Gesellschaft zu finden. Der große Durchbruch gelang ihm schließlich mit David Finchers Meisterwerk "The Social Network", wo er einen der Mitbegründer von Facebook verkörperte. Inzwischen hat er sein Talent sowohl in Blockbustern wie "Spider-Man" als auch in anspruchsvolleren Projekten wie "Under the Silver Lake" unter Beweis gestellt.

Nun sprach er im "WTF"-Podcast mit Marc Maron über seinen Arbeitsprozess und fokussierte sich dabei auf das Method Acting. Schauspieler, die mit dieser Methode arbeiten, sind bekannt dafür, ihren Charakter auch außerhalb der laufenden Kamera zu verkörpern, und sich intensiv in die Welt der Figur hineinzuversetzen.

Die Methode steht zurzeit immer wieder in der Kritik, da das schlechte Verhalten der SchauspielerInnen nicht im Verhältnis zur Arbeit stehen würde. In einem "Variety"-Interview sagte "Twilight"-Star Robert Pattinson beispielsweise dazu: "Man sieht Leute die Methode nur anwenden, wenn sie Arschlöcher spielen. Man sieht nie jemanden sehr nett zu anderen sein, während sie tief in ihrer Rolle stecken."