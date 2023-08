Komiker Andy Kaufman bekommt posthum einen Hollywood-Stern

Kaufman liebte Talkshows

Kaufman war auch Teil der "Saturday Night Live"-Comedyshow und häufig Gast in Talkshows. In der Sitcom "Taxi" trat er neben Judd Hirsch, Danny DeVito und Marilu Henner auf. Henner (71) beschrieb Kaufman bei der Zeremonie auf dem "Walk of Fame" als Komiker, der provoziert und irritiert habe, aber "verdammt interessant" gewesen sei. Als Kaufmans Tod mit 35 Jahren an Lungenkrebs bekannt wurde, wollten es viele damals nicht glauben, wie Henner sagte. Sie dachten zunächst an einen schlechten Scherz.