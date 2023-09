Angelina Jolie spricht über ihr Mode-Projekt "Atelier Jolie"

Oscar-Preisträgerin Angelina Jolie (48, "Durchgeknallt") hat der Zeitschrift "Vogue" ihre Pläne für ein neues Mode-Projekt vorgestellt. Im November will die Schauspielerin und Regisseurin das "Atelier Jolie" in New York in einem Gebäude eröffnen, in dem einst der US-Künstler Jean-Michel Basquiat (1960-1988) wohnte, wie das Magazin am Mittwoch berichtete. Ihr Ziel sei es nicht, selbst eine "große Modedesignerin" zu sein, sagte Jolie der "Vogue".