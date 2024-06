Ist das ein deutlicher Fingerzeig, wo bei Angelina Jolies (48) und Brad Pitts (60) Tochter Shiloh (18) die Sympathien liegen? Wie die US-amerikanische Seite "People" aus dem engeren Umfeld des einstigen Hollywood-Traumpaares in Erfahrung gebracht haben will, soll sich die inzwischen 18-Jährige zu einem symbolträchtigen Schritt entschieden und ihren Nachnamen geändert haben. So habe sie laut des Berichts ihren Nachnamen Pitt abgelegt und den ihrer Mutter angenommen.

Eine Quelle habe "People" verraten: "Shiloh engagierte eigenständig einen Anwalt und bezahlte selbst dafür." Demzufolge sei die angeblich gewaltsame Vergangenheit des Schauspielers ein Grund dafür gewesen, dass sie fortan als Shiloh Jolie durchs Leben schreiten wolle und auf den Doppelnamen Jolie-Pitt verzichte. Und mehr noch: Laut dem "People"-Magazin, dem das entsprechende Gerichtdokument vorliegen soll, sei der Antrag am 27. Mai eingereicht worden - also noch am selben Tag, an dem Shiloh ihren 18. Geburtstag und damit die Volljährigkeit feierte.