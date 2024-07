Unfall: Sohn von Angelina Jolie und Brad Pitt im Krankenhaus

Pax Jolie-Pitt (20) hatte am 29. Juli einen Unfall mit einem BMX-E-Bike in Los Angeles. Anschließend musste der Sohn von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) ins Krankenhaus gebracht werden , wie "TMZ" berichtet. Der 20-Jährige habe laut Zeugenaussagen Hüftschmerzen und eine Kopfverletzung erlitten.

Pax Jolie-Pitt ohne Helm auf belebter Straße?

Der Sohn der Hollywoodstars fuhr dem Bericht zufolge am Montag gegen 17 Uhr auf dem Los Feliz Boulevard, einer sehr belebten Straße in LA. Als er sich einer Kreuzung näherte, soll er das Heck eines Autos gerammt haben, das an der roten Ampel anhielt. Pax soll bei dem Unfall keinen Helm getragen haben.