Angelina Jolie freut sich auf 50er und spielt in Neo-Western

Survival-Thriller als Neo-Western

Dabei weiß sich Jolie ihrer Haut zu wehren und ist bestimmt bestens durchtrainiert, da sie in dem gerade fertiggestellten Film "Those Who Wish Me Dead“ eine Überlebens-Expertin spielt, die in der Wildnis von Montana ein Teenager-Mädchen vor Naturgewalten und Auftragskillern beschützt.

Regisseur Taylor Sheridan, von dem bereits der großartige Neo-Western "Wind River" stammt, ist auch in seinem neuesten Werk dem Genre treu geblieben. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Michael Koryta erzählt er die Geschichte eines Mädchens, das zufällig Zeugin eines brutalen Mordes geworden ist und von einem psychopathischen Killer-Duo gejagt wird. In Montana absolviert die 14-Jährige im Zuge eines Zeugenschutzprogramms ein Überlebens-Training, doch dann bricht ein Waldbrand aus und die Killer tauchen auf. Angelina Jolie bekommt also als Beschützerin viel zu tun.

Wenn sie sich mit solchen filmischen Aktivitäten weiterhin fit hält, kann sie auch gleich beruhigt ihrem 60er entgegenblicken.

"Those Who Wish Me Dead" wird Mitte Mai im Verleih Warner Bros. zeitgleich bei HBO Max und in den US-Kinos starten. Der österreichische Start-Termin ist wohl auch um diese Zeit zu erwarten.