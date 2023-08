Vor einer Woche erst wurde sein Vater beerdigt

In einem Statement teilt die Familie des Schauspielers mit: "Wir mussten uns heute schweren Herzens von einem unglaublichen Menschen verabschieden. Als Künstler, Freund, Bruder und Sohn war Angus für uns alle in so vielerlei Hinsicht etwas Besonderes." Dem Tod des jungen Schauspielers geht ein schwerer Schicksalsschlag voraus: "Letzte Woche hat er seinen Vater zu Grabe getragen und mit diesem Verlust sehr zu kämpfen gehabt", heißt es in der Erklärung weiter. "Der einzige Trost, den wir haben, ist das Wissen, dass Angus jetzt wieder mit seinem Vater vereint ist, der sein bester Freund war."