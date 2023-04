Gérard Depardieu: 13 Frauen werfen ihm sexuelle Übergriffe vor

Auch die neuen Anschuldigungen, "die unter das Strafrecht fallen könnten", bestreite Depardieu laut seiner Anwaltskanzlei, wie es weiter heißt. Er plane nicht, den Artikel zu kommentieren. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, dass er im Jahr 2015 seine Hand unter das Kleid einer Schauspielerin schob und versucht habe, "in ihr Höschen" zu kommen. Beim Dreh zu einem anderen Film habe er einer Schauspielkollegin hartnäckig an den Hintern gefasst und nahegelegt, dass sie in seinem Ankleideraum verschwinden.

Depardieu habe zudem oftmals obszöne Kommentare sexueller Natur abgegeben, die von Mitarbeitern am Set abgetan worden seien - nach dem Prinzip: "Ist schon okay, es ist doch Gérard." In dem Artikel kommen auch einige Zeugen der Vorfälle zu Wort.