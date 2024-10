"Es folgte nicht dem traditionellen Muster. Denn ich habe alle Artikel gelesen und dachte: 'Das sieht nicht so aus - ein bisschen sieht es so aus, wie sie es beschreiben, aber nicht ganz'", erklärte sie. Ihre Beziehung habe sich "über Nacht" verändert und sei dann ein Jahr immer schlimmer geworden.

Anna Kendrick (39) hat im Podcast "Call Her Daddy" erneut über ihre Erfahrungen mit missbräuchlichen Beziehungen gesprochen. Sie selbst sei sieben Jahre lang in einer solchen Beziehung gefangen gewesen und habe bis zum Ende nicht erkannt, wie toxisch die Verbindung wirklich war. Es sei "schwierig" gewesen, die Wahrheit über ihren ehemaligen Partner herauszufinden, so die Schauspielerin.

Anna Kendrick suchte die Schuld bei sich selbst

Der "Pitch Perfect"-Star habe die Ursache für ihre Beziehungsprobleme immer bei sich selbst gesucht. Die Erkenntnis, dass ihr Partner der Schuldige war, "kam aus heiterem Himmel, aber es basierte auf der Grundlage, dass ich so viel Liebe und Vertrauen für diese Person hatte, dass ich dachte, es müsse an mir liegen. Wenn einer von uns beiden verrückt ist, dann muss ich es sein. Es war also sehr, sehr schwierig, zu sagen: 'Nein, ich glaube, er ist es.'"

Das Paar habe demnach noch versucht, die Beziehung mit einer Therapie zu retten. Während einer dieser Sitzungen seien Kendricks Emotionen schließlich erstmals übergekocht und sie habe ihren Partner angeschrien. "Ich habe dem Therapeuten eine E-Mail geschickt, in der ich sagte: 'Es ist mir so peinlich. Es tut mir so leid. Ich weiß, dass ich mich beherrschen muss', und er rief mich an - was er vorher noch nie getan hatte - und sagte: 'Nein, ich bin so stolz auf Sie'", erinnerte sie sich. Das habe ihr die Augen geöffnet und kurz darauf habe sie die Beziehung beenden können.