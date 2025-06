Die US-amerikanische Starköchin Anne Burrell im Alter von 55 Jahren gestorben . Die Fernsehpersönlichkeit wurde am Dienstagmorgen (17. Juni) gegen 7:50 Uhr bewusstlos in ihrem Haus in Brooklyn, New York, aufgefunden, wie ein Sprecher des New Yorker Polizeidezernats gegenüber "Page Six" erklärte.

Feste Größe im Food Network

Die Moderatorin von "Worst Cooks in America" begann ihre kulinarische Karriere kurz nach ihrem Abschluss in Englisch und Kommunikation am Canisius College in New York. 1997 schloss sie ihr Studium am Culinary Institute of America ab und verbrachte anschließend ein Jahr in Italien am Italian Culinary Institute for Foreigners. Sie kochte danach in mehreren Restaurants, bevor sie am Institute of Culinary Education unterrichtete.

Die Autorin von "Cook Like a Rock Star" startete ihre Karriere im Fernsehen im Jahr 2005, als sie als Sous-Chef bei "Iron Chef America" auftrat. Drei Jahre später bekam sie ihre eigene Show, "Secrets of a Restaurant Chef", die bis 2012 acht Staffeln lang ausgestrahlt wurde. Die Kochserie "Worst Cooks in America" feierte 2010 Premiere und wurde von ihr zusammen mit Beau MacMillan moderiert. Burrell war 27 Staffeln lang Teil der Serie und entwickelte sich zu einer festen Größe im Food Network. Ihre jüngste Show war der "Food Network's House of Knives"-Wettbewerb, der im März ausgestrahlt wurde.

Burrell hinterlässt ihren Ehemann Stuart Claxton, mit dem sie seit Oktober 2021 verheiratet war.