Armie Hammer ließ sich wegen Drogen- und Sexsucht in Klinik einweisen

Armie Hammers Name ist in Hollywood schwer angeschlagen: Seit längerer Zeit machen immer wieder unschöne Schlagzeilen die Runde. Dem "Call Me By Your Name"-Schauspieler wurde nicht nur sexueller Missbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen, immer mehr Frauen veröffentlichten außerdem Screenshots von Nachrichten, die verstörende Sex-Fantasien des 34-Jährigen offenbaren sollen.

Laut den gewalttätigen Nachrichten, die Hammer geschrieben haben soll, kommt ein Kannibalismus-Fetisch zu Tage. In einer der Nachrichten spricht Hammer unter anderem davon, seiner jeweiligen Partnerin einen Zeh abschneiden zu wollen, ihr Blut zu trinken oder auch eine Rippe brechen und verspeisen zu wollen.