Armie Hammers Ex teilt traumatische Erfahrungen

Die Vorwürfe über brutale Sexpraktiken des Schauspielers Armie Hammer werden immer lauter – nun verrät Influencerin Paige Lorenze vermeintliche Details aus ihrer viermonatigen Beziehung zu Hammer. So soll der Schauspieler Schaufensterpuppen im Keller gelagert haben, an denen er angeblich das Seilbinden an Frauen übte. "Es war gruselig. Es war sehr seltsam. Ich hatte noch nie zuvor von so etwas gehört", so Paige Lorenze gegenüber "The Sun".

Ihre Story über die angeblichen Mannequins wird auch von anderen ehemaligen Liebhaberinnen Hammers belegt. Auf Instagram postete eine Frau unter dem Namen Nastya D vermeintliche Nachrichten von Hammer, die eine mit roten Seilen zugeschnürte Schaufensterpuppe zeigen.

"Ich musste daran denken, wie perfekt deine Titten sind", lautet der Text zum Bild. Sreenshots der vermeintlichen Unterhaltung zwischen Armie Hammer und der besagten Frau wurden von "The Sun" veröffentlicht.