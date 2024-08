Alles neu im Leben von Armie Hammer : Einen Tag vor seinem 38. Geburtstag hat der in Ungnade gefallene Schauspieler ein bitteres, aber ehrliches Lebensupdate gegeben. In einem Video auf Instagram erklärte Hammer , dass er seinen geliebten Truck verkaufen muss, weil er nicht mehr genug Geld für Benzin hat.

Ist Armie Hammer pleite?

In dem Clip bestätigte der "Call Me by Your Name"-Darsteller, dass er seit einigen Wochen wieder in Los Angeles lebt, nachdem er die vergangenen Jahre auf den Cayman Islands verbracht hatte. Seitdem es Anfang 2021 zahlreiche Anschuldigungen gegen Hammer gegeben hatte - unter anderem wurden ihm Kannibalismus-Fantasien und sexueller Missbrauch vorgeworfen -, hat er nicht mehr in Hollywood gearbeitet.

Und das macht sich nun offenbar auch in seinem Portemonnaie bemerkbar. "Seit ich zurück in L.A. bin, habe ich ungefähr 400 oder 500 US-Dollar für Benzin ausgegeben und ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir das Benzin nicht mehr leisten", gibt Hammer zu. Er habe sich den Truck 2017 als Weihnachtsgeschenk gekauft und zahlreiche Erinnerungen mit dem Auto. "Ich habe diesen Truck intensiv geliebt und war damit Campen und bin mehrmals durch das ganze Land gefahren", sagt er. Auch seine Kinder hätte er mit dem Truck aus dem Krankenhaus abgeholt.

Jetzt wird es Zeit für ein kleineres Auto: "Es ist winzig. Es ist ein Hybrid. Es wird mich wahrscheinlich ungefähr 10 Dollar Benzin pro Monat kosten", so Hammer. Er zeigt sich hoffnungsvoll: "Auf einen Neuanfang. Morgen ist mein Geburtstag. Am 28. August werde ich meinen Geburtstag in einem neuen Auto, in einer neuen Wohnung, in einem neuen Leben in Los Angeles beginnen."