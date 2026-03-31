Arnold Schwarzenegger (78) hat an der Ulster University in Belfast einen Ehrendoktortitel erhalten - für seine Verdienste um den öffentlichen Dienst, den Umweltschutz und die Künste. Der 78-jährige Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien zeigte sich bei der Verleihung sichtlich bewegt. Er sagte Sky News zufolge, es sei "unglaublich", dass er nun mit diesem Titel ausgezeichnet werde. Der Besuch hat für Schwarzenegger eine persönliche Bedeutung, die über die Verleihung der Ehrendoktorwürde hinausgeht. Er bezeichnete den Aufenthalt als eine Art 60-jähriges Jubiläum: 1966, damals 19 Jahre alt und noch vor dem Beginn seiner späteren Weltkarriere, reiste er erstmals für ein Bodybuilding-Turnier nach Belfast. Auch ein ikonisches Foto entstand damals, auf dem "Arnie" gleich zwei Frauen gleichzeitig in die Höhe hebt.

Belfast als "Durchbruch" Doch dieser frühe Besuch war mehr als ein Wettkampftermin. Auf der Bühne jenes Turniers ereignete sich nach Schwarzeneggers eigener Schilderung ein entscheidender Moment in seinem Leben. Sein Bodybuilding-Idol Roy "Reg" Park drängte ihn, ein paar Worte ans Publikum zu richten - eine Aufforderung, die bei dem jungen Österreicher körperliche Auswirkungen nach sich zog: "Ich war kurz davor, in Ohnmacht zu fallen, weil ich noch nie zuvor öffentlich gesprochen hatte", erzählte er den Studenten. Er habe damals "fast einen Herzinfarkt gehabt". Dann habe er jedoch auf Anweisung seines Idols gesagt: "Ich mag Belfast. Ich komme zurück", woraufhin er Standing Ovations von der anwesenden Menge erhalten habe. Für Schwarzenegger sei dieser Tag im Jahr 1966 "so wichtig" gewesen und habe einen "Durchbruch" markiert. "Ich habe ein paar Worte gesagt, und jedes Mal, wenn ich in der Folge zum Sprechen aufgefordert wurde, sagte ich mehr und mehr, bis sie mich schließlich nicht mehr zum Schweigen bringen konnten." Mittlerweile liebe er "es so sehr, vor Publikum zu sprechen".

Empfang in vollbesetzter Halle An der Ulster University wurde der Star in festlichem Rahmen empfangen. In einer vollbesetzten Aula hingen Transparente mit Aufschriften wie: "He's back ... as Dr Schwarzenegger" (auf Deutsch: "Er ist zurück - als Dr. Schwarzenegger."). Universitätskanzler Colin Davidson überreichte dem Hollywoodstar die Ehrendoktorurkunde, der dies als "eine große Ehre" bezeichnete. Nach der Zeremonie traf Schwarzenegger noch Sandra Weir - eine der beiden Frauen, die auf einem Schwarz-Weiß-Foto aus dem Jahr 1966 als noch unbekannter Bodybuilder hochgehoben hatte. Das Bild wurde damals im "Belfast Telegraph" abgedruckt. Schwarzenegger sei damals "sehr zugänglich" gewesen, habe "drauflosgeredet", auch wenn man ihn kaum verstanden habe, sagte Weir bei dieser Gelegenheit, und fügte hinzu, der Star sei damals "gut in Form gewesen und heute immer noch".