Arnold Schwarzenegger (77) ist zurück vor der Kamera. Der Schauspielstar wurde am Dienstag (17. Dezember) in New York City am Set von "The Man With The Bag" gesichtet. Die Amazon MGM Studios betätigten bei Instagram den offiziellen Produktionsstart der Komödie.

Während Co-Star Alan Ritchson (42) in dunkler Jacke und mit Cap eher unscheinbar wirkte, war Schwarzenegger am Set kaum zu übersehen. Mit weißem Bart, bunter Bommelmütze, einem dunkelblau-roten Schal und einem roten Mantel erinnerte der 77-Jährige an Santa Claus, den er in dem Film spielen soll.