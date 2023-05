Von furchtbaren Alpträumen über den inzwischen besiedelten Mars geplagt begibt sich Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger) zu einem Institut, das virtuelle Urlaubsphantasien verkauft. Zur Entspannung nimmt er an einem Kurztrip teil – und erwacht im wahrsten Sinne des Wortes als neuer Mensch. Denn nun hat er bruchstückhafte Erinnerungen, mit denen er nichts anzufangen weiß: Wie es scheint, war er einmal eine andere Person. Doch dem noch nicht genug: Die Entdeckung ist lebensgefährlich. Seine Ehefrau (Sharon Stone) will ihn plötzlich ebenso tot sehen wie eine Truppe bezahlter Killer, die ihn nun gnadenlos jagen. Quaid sieht nur einen Weg, um am Leben zu bleiben: Er muss sein Gedächtnis mit Hilfe seines größten Alptraumes wiedererlangen – einer Reise zum Mars.

Der als Genre-Meister bekannte Paul Verhoeven verfilmte die Kurzgeschichte von Philipp K. Dick. Die Mischung aus philosophischen Fragen und atemberaubender Action machen diesen Film zeitlos. 2012 erschien ein Remake mit Colin Farrell in der Hauptrolle.

