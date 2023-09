Arnold Schwarzenegger (76) hat es sich am Donnerstag (21. September) offenbar auf dem Oktoberfest in München gutgehen lassen. Der Hollywood-Star aus Österreich war im Marstall Festzelt zu Gast, wie unter anderem die "Abendzeitung" berichtet. Auf Bildern ist der Schauspieler in einer Trachtenjacke, die er über einem dunklen Shirt trägt, und Lederhose zu sehen.

An Schwarzeneggers Seite strahlte seine Freundin Heather Milligan (48) in einem magentafarbenen Dirndl mit langärmeliger weißer Bluse. Dazu kombinierte sie nudefarbene spitze Pumps. Die blonden Haare trug die 48-Jährige offen und zu leichten Wellen gestylt. Milligan, die seit etwa zehn Jahren mit dem Actionstar liiert ist, begleitete den 76-Jährigen nicht das erste Mal in die bayerische Hauptstadt.