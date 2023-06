Wenn die Muskeln schmerzen

Am meisten Respekt ringen einem aber jene Szenen ab, in denen sich Arnie – Selbstvermarkter per excellence hin oder her – von seiner verletzlichen, geläuterten und reflektierten Seite zeigt – und das, obwohl Emotionen dank seinem strengen Vater ja nicht so sein Ding sind. Genauso, wie er voller Stolz über seine Errungenschaften spricht, so gibt er offen seine Niederlagen und Fehler zu, seine charakterlichen Schwächen und seine Reue ebenso wie sein Problem mit dem Älterwerden (und verlautbart nebenher überraschend, dass ihm die Rolle in "Twins" am ähnlichsten von all seinen Filmrollen ist).

Neben dem Tod seines Bruders und der schwierigen Kindheit ist es tatsächlich der Teil über Arnies und Marias Scheidung, die zu den Highlights von "Arnold" zählen: Unumwunden nennt Schwarzenegger die Affäre als einen der größten Fehler seines Lebens, gibt zu, damit viel Leid über die Familie gebracht zu haben und dass heute nichts mehr so ist wie früher. Und das erste Mal in den drei Stunden wirkt der immer noch imposante 75-Jährige tatsächlich wie ein alter, einsamer Mann, der rückblickend vieles bereut. Der aber immerhin mittlerweile die richtigen Dinge über die falschen Dinge in seinem Leben sagt.