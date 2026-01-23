Mit Arnold Schwarzenegger (78) trainieren? Bei seinem fünften "Klima-Charity-Dinner" beim "Stanglwirt" vor den Toren Kitzbühels machte der Hollywoodstar diesen Traum möglich - zumindest für Gäste mit gut gefüllter Brieftasche. Für den guten Zweck kam ein ganz persönliches Fitness-Training mit dem ehemaligen Bodybuilding-Champion und Gouverneur von Kalifornien unter den Hammer. Mindestgebot: 40.000 Euro.

Doch das war nicht das einzige Highlight der Auktion am 22. Jänner 2026: Eine Luxusuhr der Marke Audemars Piguet stand mit einem Startgebot von 60.000 Euro zur Versteigerung, ein Wohnzimmerkonzert von The BossHoss lockte ab 25.000 Euro. Die Band scherzte gegenüber "oe24" im Vorfeld: "Vor zwei Jahren wurden wir für 100.000 Euro 'verkauft'. Vielleicht bietet ja heuer jemand mehr - es ist ja für einen guten Zweck."