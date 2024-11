Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien Arnold Schwarzenegger (77) ist in seiner Wahl-Heimatstadt Los Angeles einmal mehr einer bewegenden Tradition nachgekommen. Kurz vor Thanksgiving verteilte der "Terminator"-Star am Dienstag (26. November) Truthähne und weitere Zutaten für ein festliches Familienessen im einkommensschwachen Stadtteil Boyle Heights an bedürftige Menschen. Nach eigener Aussage seit über dreißig Jahren kommt die in die USA ausgewanderte "Steirische Eiche" dieser schönen Tradition nach, und dafür gibt es auch einen speziellen Grund.

Arnold Schwarzenegger erfuhr als junger Einwanderer selbst Großzügigkeit "Als ich 1968 nach Amerika kam, wusste ich nicht einmal, was Thanksgiving ist", erzählte Arnie laut der lokalen Webseite "Boyle Heights Beat" während der Truthahn-Verteilung den Anwesenden. Damals, vor seinem Welterfolg als Bodybuilder und später Hollywoodstar, erfuhr der junge Einwanderer die Großzügigkeit seiner neuen Landsleute. "Leute aus dem Fitnessstudio kamen einfach in meine leere Wohnung und brachten Laken, Silberbesteck, Geschirr, Essen und ein Radio", erinnert sich Schwarzenegger zurück. Und weiter: "Die Großzügigkeit des amerikanischen Volkes war so außergewöhnlich. Ich werde mich immer an diese Dinge erinnern."

Aus diesem Grund komme er "seit über 30 Jahren" alljährlich ins Hollenbeck Center in L.A. und verteile Truthähne. "Ich hatte so eine tolle Zeit. Ich habe mich so gut gefühlt, dass ich das seither jedes Jahr mache. Für mich ist es eine große, große Freude, die Truthähne wieder zu spenden... denn ich weiß, dass es in dieser ganzen Saison ums Teilen geht." Als Schwarzenegger bei der Verteilung der Essensspenden dann einen Truthahn in den Einkaufswagen einer anwesenden Frau gelegt hat, soll er scherzhaft dazu gesagt haben: "Hasta la vista, Baby."