Arnold Schwarzenegger derzeit in Wien unterwegs

Arnold Schwarzenegger hat den Mittwoch für eine Radtour durch die Wiener Innenstadt genutzt.

"Es ist fantastisch, wieder in Wien zu sein. Ich war schon eine Runde Radfahren und freue mich auf den 'Austrian World Summit' am Donnerstag", sagte er in einem Statement gegenüber der APA.

Am Abend wird Schwarzenegger Teilnehmer des "Summits" - darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen - bei einem Dinner im Haus des Meeres treffen.