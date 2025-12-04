Der Tod von Matthew Perry (1969-2023) zieht weitere juristische Konsequenzen nach sich. Ein Arzt, der dem beliebten "Friends"-Star das Narkosemittel Ketamin beschafft hatte, wurde nun zu einer Haftstrafe verurteilt. Salvador Plasencia muss für 30 Monate hinter Gitter, wie die US-Staatsanwaltschaft für den Zentralbezirk Kalifornien am Mittwoch, dem 3. Dezember, laut "People" mitteilte. Der 42-Jährige aus Santa Monica hatte sich zuvor in vier Anklagepunkten wegen der Verteilung von Ketamin schuldig bekannt.

Der Schauspieler war am 28. Oktober 2023 leblos im Whirlpool seines Hauses in Pacific Palisades aufgefunden worden. Die Autopsie ergab, dass der 54-Jährige an den akuten Auswirkungen einer Ketamin-Überdosis gestorben war - ein versehentlicher Tod, wie es im Bericht heißt. Am Tag seines Todes wurde Perry laut Gerichtsunterlagen dreimal mit der Substanz injiziert. Als weitere Faktoren wurden Ertrinken, eine koronare Herzerkrankung sowie die Wirkung von Buprenorphin genannt, einem Medikament zur Behandlung von Opioidsucht.