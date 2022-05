Ashley Judd trauert um ihre Mutter Naomi

The Judds hatten für 2022 noch eine Tour geplant

Zu den bekanntesten Songs der Judds zählen "Mama He's Crazy" und "Why Not Me". Mutter und Tochter gründeten das Duo Anfang der 1980er Jahre. 1991 beendeten sie ihre Karriere, nachdem bei Naomi Watts chronische Hepatitis diagnostiziert worden war. Doch auch in den Jahren danach gaben die beiden vereinzelt gemeinsame Auftritte.