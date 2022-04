Rae Allen ist tot: "Sopranos"-Darstellerin mit 95 verstorben

Die Schauspielerin Rae Allen starb am Morgen des 6. April mit 95 Jahren im Schlaf eines natürlichen Todes.

Bekanntheit erlangte sie vor allem durch Episoden-Auftritte in Sitcoms oder Kult-Serien wie "All in the Family", "Seinfeld", "Lou Grant", "Remington Steele", "Agentin mit Herz" und "Grey's Anatomy". In der Krimi-Serie "Die Sopranos" war sie als Quintina Blundetto zu sehen, wirkte aber auch an Kinofilmen wie "Stargate" oder an der Seite von Adam Sandler in "Die Liebe in mir" mit.