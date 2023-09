Ashton Kutcher (45) hat 2012 die nichtstaatliche Organisation "Thorn" mitgegründet, die sich gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Menschenhandel einsetzt. Wie "Thorn" mitteilt, tritt der Schauspieler nach Kritik an einem von ihm verfassten Brief als Vorsitzender des Vorstands zurück.

Kutcher und seine Ehefrau, Mila Kunis (40), hatten vor Verkündung des Strafmaßes für Danny Masterson (47) "Charakter-Briefe" an die zuständige Richterin verfasst, in denen sie sehr positiv über ihren Freund und Kollegen geschrieben hatten. Masterson war später von einem Gericht in Los Angeles wegen zweifacher Vergewaltigung zu einer Haftstrafe von 30 Jahren bis Lebenslänglich verurteilt worden.