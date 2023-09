Kontroverse nach Briefen für verurteilten Danny Masterson

Erst vor wenigen Tagen befand sich das Paar im Mittelpunkt einer Kontroverse wieder. Vor der Verkündung des Strafmaßes im Fall Danny Masterson (47) hatten sie sich mit Briefen an die zuständige Richterin gewandt und betont, welchen großen Einfluss ihr einstiger "Die wilden Siebziger"-Kollege auf sie hatte.

Kutcher beschrieb den wegen Vergewaltigung verurteilten Schauspieler laut "People" als ein gutes Vorbild, das ihn davor bewahrt habe, "ein typisches Hollywood-Leben voller Drogen" zu führen. Kunis habe von einem "unglaublichen Freund" geschrieben, der für sie auch "ein Vertrauter" gewesen sei "und vor allem eine herausragende Figur eines älteren Bruders".

Kunis und Kutcher entschuldigten sich anschließend öffentlich in einem Video auf Instagram."Wir sind uns des Schmerzes bewusst, der durch die Charakter-Briefe verursacht wurde, die wir für Danny Masterson geschrieben haben", erklärt Kutcher darin. "Wir unterstützen Opfer [...] und werden das auch in der Zukunft weiter tun", fügt Kunis an. Masterson war Ende Mai 2023 wegen zweifacher Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Anfang dieser Woche wurde das Strafmaß von 30 Jahren bis Lebenslänglich verkündet.