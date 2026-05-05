Am 18. Mai sollte ein Prozess von Blake Lively (38) gegen Justin Baldoni (42), Wayfarer Studios und weitere Parteien in den USA starten. Zwei Wochen vor dem geplanten Beginn wird jetzt bekannt, dass sich die beiden Seiten doch noch außergerichtlich geeinigt haben. Der Rechtsstreit lief seit Dezember 2024.

Im Rahmen des Drehs des Films "Nur noch ein einziges Mal" soll es Lively zufolge zunächst zu sexueller Belästigung und nach den Arbeiten zu einer gezielten Rufschädigungskampagne durch ihren Co-Star Baldoni gekommen sein, der auch Regie geführt hatte. Baldoni klagte seinerseits auf 400 Millionen US-Dollar Schadensersatz, die Klage wurde jedoch im vergangenen Jahr abgewiesen. Am 4. Mai haben die Anwälte beider Seiten ein gemeinsames Statement veröffentlicht, das unter anderem dem Branchenmagazin "Variety" vorliegt.