"The Bikeriders" von Jeff Nichols (45, "Mud") unternimmt eine nostalgische wie schonungslose Reise in die Welt einer US-Motorrad-Gang in den 1960er-Jahren . Mit einem stargespickten Ensemble lässt er die Welt des 1968 erstmals veröffentlichten Fotobuchs "The Bikeriders" zum Leben erwecken.

Das Unheil nimmt seinen Lauf: Aus einer Gruppe geschwindigkeitsliebender Außenseiter wird eine kriminelle Bande, die scheinbar vor nichts mehr Halt macht. Das muss auch Vandals-Mitglied Benny erkennen. "Elvis" -Star Austin Butler (32) mimt den scheinbar furchtlosen Typen der wenigen Worte, der als einsamer Wolf in der Biker-Gemeinschaft Halt gefunden hat. Doch er steht zwischen den Stühlen. Johnny will, dass Benny bald das Ruder übernimmt und sein Nachfolger wird, Ehefrau Kathy ( Jodie Comer , 31) fordert, dass er aus der immer bedrohlicher werdenden Gang aussteigt. Das Pflichtgefühl gegenüber dem Club und seiner Ehe mit Kathy einerseits und sein Freiheitsdrang andererseits drängen Benny zu einer Entscheidung.

Vandals-Anführer Johnny ( Tom Hardy , 46) gründet aus Liebe zu schnellen Bikes einen rebellischen Motorradclub, in dem die unterschiedlichsten Charaktere, vom Maschinen-Nerd, hin zum Quatschkopf der Gruppe bis zur rechten Hand des Anführers, eine Heimat finden. Der Club wird immer beliebter und neue Chapter in anderen Städten gründen sich.

Die Suche nach Identität

Der Film zeigt eine Gruppe von Außenseitern einer Subkultur auf der Suche nach einer Identität, die sie in der Gruppe finden. Doch das soziale Gefüge kann sich in einer Zeit turbulenter politischer, wirtschaftlicher und sozialer Veränderungen in Amerika den äußerlichen Entwicklungen nicht entziehen. Nichols' Werk begleitet die Mitglieder bei Gruppentreffen, Motorradrennen oder familiären Zusammenkünften und zeichnet den Übergang vom Motorradclub zur Biker-Gang bis zum "Ende des goldenen Zeitalters" des Clubs, das durch den nur als The Kid (Toby Wallace, 28) bezeichneten Neuzugang der Vandals eingeläutet wird.

Neben dem Leben in einer Außenseitergruppe wird die Dreiecksbeziehung zwischen Kathy, Benny und Johnny beleuchtet. Kathy, die von Danny (Mike Faist, 32) als "Zeugin" zu den Bikern befragt wird, wird zur Erzählerin der Geschichte. Die Britin Comer, die sich für den Film den Chicagoer Akzent der Arbeiterklasse aneignete, zeigt eine überschwängliche Frau, die unverblümt das sagt, was sie denkt und ihre oftmals wenig schmeichelnde Perspektive auf den Club aufzeigt. Findet sie anfangs als konventionelle Bürgerin noch Gefallen am Abenteuer und dem aufregenden Leben in dem rebellischen Club, sieht sie immer mehr seinen negativen Einfluss auf ihren Mann. Sie wird zur Außenseiterin der Außenseiter.