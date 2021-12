"Bachelor in Paradise": Serkan und Samira erwarten Baby

Süße Babynews

Das "Bachelor in Paradise"-Paar verkünde die Nachricht mit einem Baby-Body mit der Aufschrift "Bachelor in Paradise Baby 2022", den sie Ludowig übergaben. Außerdem erklärten Serkan und Samira, dass sie gemeinsam in ein Reihenhaus in Bayern gezogen sind.

Doch nicht nur die beiden haben sich in der Datingshow gefunden: Auch Karina und Gustav sind – nach langem Hin und Her in der Show – ein Paar und wollen bald zusammenziehen.

Die "BiP"-Couples Denise und Lorik, Judith und David, Jacqueline und Maurice haben sich nach der Show gegen eine weiterführende Beziehung entschieden.

Alle Folgen von "Bachelor in Paradise 2021" sind auf RTL+ zu sehen.