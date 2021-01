"Der Bachelor": Das wurde aus den Paaren der letzten Staffeln

Paul Janke und Anja Polzer

Für viele gilt Janke als der "einzig wahre Bachelor". Paul Janke suchte 2012 seine große Liebe im Fernsehformat und ist seitdem nicht mehr aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Im Finale entschied sich der Rosenkavalier für Fitnesstrainerin Anja Polzer.

Die beiden wurden schlussendlich nie zu einem richtigem Paar. Paul Janke tritt seit jeher in der Öffentlichkeit als Single auf. Er versuchte sich als DJ und Stripper und war in anderen TV-Formaten wie "Bachelor in Paradise" (2018 & 2019), "Promi Big Brother" oder "Das perfekte Promi-Dinner" zu sehen. 2020 sprach er erstmals mit RTL über eine neue Liebe, die er aber bisher noch immer geheim hält.