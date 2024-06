Der ehemalige "Jackass"-Star Bam Margera (44) hat sich am Mittwoch, dem 26. Juni, vor einem US-Gericht nach einem Streit mit seinem Bruder Jess Margera (45) für schuldig bekannt. Die Konsequenz: eine sechsmonatige Bewährungsstrafe, wie unter anderem die "New York Daily News" berichtet. Damit wurde eine öffentliche Verhandlung abgewendet, Margera muss also nicht erneut vor Gericht erscheinen. Diesen Deal handelte sein Rechtsanwalt mit der zuständigen Staatsanwaltschaft aus.