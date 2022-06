Bam Margera (42) soll nach seiner Flucht aus einer Entzugsklinik in Florida wieder aufgetaucht sein. Wie das US-Portal "TMZ" am Mittwoch (15. Juni) meldete, soll die Polizei Margera in einem nahe gelegenen Hotel gefunden haben, nachdem er Anfang der Woche als vermisst gemeldet worden war. Quellen aus dem Umfeld des "Jackass"-Stars sagten "TMZ", dass er sich freiwillig von den Polizisten und einem Kriseninterventionsteam zurück in die Einrichtung bringen hat lassen.