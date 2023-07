"Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig freut sich über zweiten Sohn

"Er ist ein kleiner Schelm"

In dem Interview schwärmt die 39-Jährige von ihrem Nachwuchs: "Er ist ein kleiner Schelm." Er habe sehr viel Energie. "Er ist ein kluges kleines Baby." Weiter verriet sie, dass der Kleine glücklicherweise die Nacht durchschlafe. Dennoch bekomme sie zurzeit nicht sehr viel Schlaf ab, da sie ständig aufwache und zum Babybett laufe. "Du willst das Baby einfach immer wieder ansehen. Ich befinde mich also leicht in einem Dämmerzustand."

Greta Gerwig gab ihre zweite Schwangerschaft im November bekannt. Bereits Anfang Juli hatte "Rolling Stone" von der Geburt im Frühjahr berichtet.

Gerwig und Baumbauch sind seit 2011 zusammen. Sie sind nicht nur privat liiert, sie arbeiten auch zusammen. Auch das Drehbuch für den "Barbie"-Film schrieben sie gemeinsam. Im Frühjahr 2019 kam der erste Sohn Harold zur Welt. Aus seiner Ehe mit Schauspielerin Jennifer Jason Leigh (61) hat Baumbach noch einen Sohn.