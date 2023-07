Alptraum in Pink namens Barbieland

Natürlich lebt Barbie in ihrem eigenen Land inmitten unzähliger Artgenossinnen. Alles ist dort sehr pink und absolut perfekt: Die Barbies sind immer gutgelaunt, tiptop gestylt, gehen auf den Zehenspitzen, feiern täglich Mädelsabend und geben den Ton an. Wie uns Helen Mirren als Erzählerin gleich anfangs informiert, konnte nämlich dank Erfindung dieser Puppe die Frage der Gleichberechtigung gelöst und der Feminismus endgültig verwirklicht werden – zumindest in Barbieland.

Die vielen Kens dienen eher als Staffage und Stichwortgeber. Damit haben sie auch kein Problem – bis auf einen, der wie Ryan Gosling aussieht. Dem genügt es bald nicht mehr, immer nur die zweite Rolle zu spielen – und unglücklich verliebt ist er obendrein in Barbie, obwohl er nicht so genau weiß, wie Liebe eigentlich funktioniert (was in diesem Alptraum aus Pink auch gar nicht vorgesehen ist).