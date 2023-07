Weit weniger oberflächlich als erwartet zeichnet der Streifen die Welt, in der das populäre Puppen-Paar lebt, als Scheinwelt, in der es um Schönheit um jeden Preis geht. Wer nicht dem herrschenden Schönheitsideal entspricht, wird aus der künstlichen Plastikwelt ausgestoßen - wie "Barbie" zu Beginn des Films. Erst in der realen Welt lernt "Barbie", sich selbst mit all ihren Schwächen und Fehlern zu akzeptieren - eine starke Message hinter der vermuteten Plastikfassade.